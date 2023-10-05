Сборная Украины определилась с местом проведения матча против Италии - журналист

Последний поединок квалификации на чемпионат Европы должен пройти в Германии.

Стало известно, где должен пройти последний поединок отбора на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Италией.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, матч состоится на БайАрена в Леверкузене. Стадион вмещает более 30 тысяч зрителей.

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За три тура до конца квалификации коллектив Сергея Реброва делит 2-4 места с итальянцами и Северной Македонией. С обоими сборными "желто-голубым" предстоит провести еще один матч (с Северной Македонией игра состоится 14 октября - прим.).

Отметим, что у нас и северных македонцев на данный момент по 5 сыгранных матчей, а у Италии 4.

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