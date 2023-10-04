Русин заменит травмированного Ярмоленко в составе сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал в национальную команду нападающего английского Сандерленда Назария Русина.
Такое решение было принято из-за повреждения Андрея Ярмоленко, которое не позволит капитану "сине-желтых" принять участие в октябрьских матчах отбора Евро-2024, сообщает официальный сайт УАФ.
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Для Русина это второй вызов в сборную Украины. В прошлый раз он тренировался с главной командой в июне, но пока не дебютировал за национальную сборную.
Напомним, ранее из-за травмы у вингера Жироны Виктора Цыганкова в расположение "сине-желтых" был вызван полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок.
Сборная Украины начнет тренировочный сбор 8 октября в Праге, где 14 числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.
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