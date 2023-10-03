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Хавбек СК Днепр-1 довызван в сборную Украины

Александр Пихаленок может сыграть против Северной Македонии и Мальты.
Сегодня, 16:15
Александр Пихаленок / УАФ
Александр Пихаленок / УАФ

В составе сборной Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты произошло кадровое изменение.

Из резервного списка "сине-желтых" на поединки в рамках квалификации на Чемпионат Европы-2024 был довызван хавбек сборной Днепра-1 Александр Пихаленок.

Данное решение принято в связи с повреждением Виктора Цыганкова, который не сможет принять участие в предстоящих играх коллектива Сергея Реброва.

Отметим, что встречи против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 октября соответственно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Виктор Цыганков СК Днепр-1 Александр Пихаленок

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