Хавбек СК Днепр-1 довызван в сборную Украины
Александр Пихаленок может сыграть против Северной Македонии и Мальты.
В составе сборной Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты произошло кадровое изменение.
Из резервного списка "сине-желтых" на поединки в рамках квалификации на Чемпионат Европы-2024 был довызван хавбек сборной Днепра-1 Александр Пихаленок.
Данное решение принято в связи с повреждением Виктора Цыганкова, который не сможет принять участие в предстоящих играх коллектива Сергея Реброва.
Отметим, что встречи против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 октября соответственно.
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