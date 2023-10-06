Наполи презентовал особую форму к Хэллоуину
Итальянский коллектив подготовился к празднику.
Наполи в соцсетях показал новую форму в честь Хэллоуина.
Новая экипировка итальянского коллектива разрисована черепами с серой окантовкой.
Таким образом, неаполитанцы сыграют в данной форме в матче против Милана, который состоится 29 октября.
Ранее сообщалось, что Наполи будет судиться с производителем игрушек,который выпустил куклу Осимхена.
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