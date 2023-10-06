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Наполи презентовал особую форму к Хэллоуину

Итальянский коллектив подготовился к празднику.
Сегодня, 15:50
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

Наполи в соцсетях показал новую форму в честь Хэллоуина.

Новая экипировка итальянского коллектива разрисована черепами с серой окантовкой.

Таким образом, неаполитанцы сыграют в данной форме в матче против Милана, который состоится 29 октября.

Ранее сообщалось, что Наполи будет судиться с производителем игрушек,который выпустил куклу Осимхена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи форма

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