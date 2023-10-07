Боруссия - Унион 4:2: обзор матча и результат игры 07.10.2023

В субботу, 7 октября, в рамках седьмого тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд принимала Унион из Берлина. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Первый тайм не задался у "шмелей", несмотря на удачный старт. Боруссия первой забила, однако уже к концу 45-минутки команда уступала в один мяч.

Уже во второй половине дортмундцы решили совершить привычный для себя камбэк, забив Униону трижды. Хозяевам удалось добыть важную для себя победу.

Таким образом, после семи туров Боруссия идет на первой строчке с 17-ю баллами, а Унион занимает лишь 13-е место, набрав 6 очков.

Статистика матча Боруссия - Унион 7-го тура чемпионата Германии

Боруссия - Унион 4:2

Голы: Фуллкруг, 7, Шлоттербек, 49, Брандт, 54, Райерсон, 71 - Госенс, 9, Бонуччи, 31 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.44

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 7 - 13

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