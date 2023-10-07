Атлетико решил летом продать Феликса
Нападающий Барселоны Жоау Феликс, права на которого принадлежат Атлетико, может сменить клубную прописку в межсезонье. Об этом сообщает издание As.
"Матрасники" рады успешной игре португальца за "сине-гранатовых" и верят, что она поднимает его трансферную стоимость. Мадридцы надеются получить за игрока не менее 80 миллионов евро.
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Отметим, главными претендентами на игрока называются клубы из Саудовской Аравии, которые были готовы этим летом выложить за игрока огромные деньги. Сам Феликс отказался от данной возможности.
В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца один гол и один ассист в пяти матчах Ла Лиги.
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