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Вест Хэм - Ньюкасл 2:2: обзор матча и результат игры 08.10.2023

В битве двух участников еврокубков победитель не был определен.
Сегодня, 18:09
Вест Хэм - Ньюкасл / Getty Images
Вест Хэм - Ньюкасл / Getty Images

В воскресенье, 8 октября, в Лондоне состоялся матч восьмого тура АПЛ, в котором Вест Хэм принимал Ньюкасл.

Хозяевам поля удалось отличиться быстрым голом - Томаш Соучек замкнул передачу Эмерсона.

Забавно, но это был единственный удар "молотобойцев" за весь тайм. У гостей в этом плане дела были не сильно лучше, всего три удара и ни одного в створ.

Зато после перерыва игра пошла куда веселее. Всего за каких-то пять минут "сороки" сменили статус отстающего на статус лидера, благодаря дублю Александера Исака.

Все шло к тому, что участник Лиги чемпионов увезет с собой три очка, но против был Мохаммед Кудус, который на последних минутах вырвал для своей команды ничейный результат.

В итоге еврокубковые команды поделили очки и продолжают оставаться соседями по турнирной таблице: Вест Хэм идет седьмым с 14-ю очками, а Ньюкасл расположился следом, имея на один балл меньше.

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Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл восьмого тура АПЛ

Вест Хэм - Ньюкасл 2:2
Голы: Соучек, 8, Кудус, 89 - Исак, 57, 62.

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.93
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 5 - 10
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 11 - 18

Вест Хэм: Ареоля - Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон - Соучек (Кудус, 75), Альварес, Боуэн, Уорд-Прауз, Пакета - Антонио (Бенрахма, 75).

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Лассельс, Шер, Берн - Лонгстафф, Гимарайнш, Тонали - Альмирон (Мерфи, 82), Исак (Уилсон, 86), Андерсон (Таргетт, 90+3).

Предупреждения: Эмерсон, Антонио, Пакета - Гимарайнш, Альмирон, Лонгстафф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Вест Хэм АПЛ

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