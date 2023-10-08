iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рух - Минай: результат матча

Створ ворот не раз спасал гостей от поражения.
Сегодня, 16:56
Рух - Минай / fcminaj.com
Рух - Минай / fcminaj.com

В воскресенье, 8 октября, львоский Рух принимал дома Минай в рамках 10-го тура чемпионата Украины.

С самого начала матча Рух выглядел уверенней, больше владел мячом, но первый по-настоящему опасный момент сосздали гости, и только отличный сейв Ледвия не позволил Минаю открыть счет. А потом в игру пришлось уже встпить Бандуре.

До конца первого тайма команды обменялись еще парой моментов, но счет остался ничейным. Второй тайм начался диаметрально противоположным образом. Минай владел мячом, но именно Рух создал первый опеасный момент - Эдсон сотряс перекладину.

А еще через десять минут уже Квасница попал в шатнгу. Увы, болельщики так и не дождались голов и обе команды просто поделили очки.

Статистика матча чемпионата Украины Рух - Минай

Рух - Минай 0:0

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 7 - 0
Атаки: 94 - 85

Рух: Ледвий - Роман, Дидык, Слюбык, Сыч - Плюман (Таллес, 56), Эдсон (Пастух, 70), Сапуга - Соломон-Отабор (Рунич, 77), Климчук, Теслюк (Квасница, 46).

Минай: Бандура - Булеза, Немчанинов, Мельник, Солдат - Рогозинский (Ралюченко, 83), Кораблин, Витенчук, Одарюк (Дмитрук, 67) - Твердохлеб - Гуничев (Вишневский, 73).

Предупреждения:Теслюк, 31 - Рогозинский, 23, Дмитрук, 79, Кораблин, 90+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух минай

Статьи по теме

УПЛ: Оболонь победила Металлист 1925, Рух и Минай голов не забивали, а Кривбасс обыграл Черноморец УПЛ: Оболонь победила Металлист 1925, Рух и Минай голов не забивали, а Кривбасс обыграл Черноморец
Рух - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Рух - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Цуренко сыграет с росиянкой в финальной части турнира в Чжэнчжоу Цуренко сыграет с росиянкой в финальной части турнира в Чжэнчжоу
Защитник Баварии получил травму во время тренировки Защитник Баварии получил травму во время тренировки
Помочь журналистам

Видео

Удаления двух голкиперов, полевой в воротах и победа Милана над Дженоа: обзор матча с безумной концовкой
Удаления двух голкиперов, полевой в воротах и победа Милана над Дженоа: обзор матча с безумной концовкой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Теннис20:00
Цуренко сыграет с росиянкой в финальной части турнира в Чжэнчжоу
Европа19:50
Защитник Баварии получил травму во время тренировки
Формула 119:30
Сайнс пропустит Гран-при Катара
Украина19:29
Таблица УПЛ: Кривбасс - новый лидер чемпионата, Оболонь покинула зону переходных матчей
Украина19:22
УПЛ: Оболонь победила Металлист 1925, Рух и Минай голов не забивали, а Кривбасс обыграл Черноморец
Европа19:17
Поздний гол Гризманна позволил Атлетико обыграть Реал Сосьедад
Украина19:06
Кривбасс минимально обыграл Черноморец и возглавил таблицу
Гимнастика18:45
Ковтун остался без медали в последнем финале чемпионата мира по спортивной гимнастике
Украина18:33
"Мои трусики потерялись": девушка-арбитр и ФСК Мариуполь красиво вышли из неловкой ситуации
Европа18:09
Вест Хэм на последних минутах спасся от домашнего поражения Ньюкаслу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK