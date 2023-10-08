Рух - Минай: результат матча

Створ ворот не раз спасал гостей от поражения.

В воскресенье, 8 октября, львоский Рух принимал дома Минай в рамках 10-го тура чемпионата Украины.

С самого начала матча Рух выглядел уверенней, больше владел мячом, но первый по-настоящему опасный момент сосздали гости, и только отличный сейв Ледвия не позволил Минаю открыть счет. А потом в игру пришлось уже встпить Бандуре.

До конца первого тайма команды обменялись еще парой моментов, но счет остался ничейным. Второй тайм начался диаметрально противоположным образом. Минай владел мячом, но именно Рух создал первый опеасный момент - Эдсон сотряс перекладину.

А еще через десять минут уже Квасница попал в шатнгу. Увы, болельщики так и не дождались голов и обе команды просто поделили очки.

Статистика матча чемпионата Украины Рух - Минай

Рух - Минай 0:0

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 7 - 0

Атаки: 94 - 85

Рух: Ледвий - Роман, Дидык, Слюбык, Сыч - Плюман (Таллес, 56), Эдсон (Пастух, 70), Сапуга - Соломон-Отабор (Рунич, 77), Климчук, Теслюк (Квасница, 46).

Минай: Бандура - Булеза, Немчанинов, Мельник, Солдат - Рогозинский (Ралюченко, 83), Кораблин, Витенчук, Одарюк (Дмитрук, 67) - Твердохлеб - Гуничев (Вишневский, 73).

Предупреждения:Теслюк, 31 - Рогозинский, 23, Дмитрук, 79, Кораблин, 90+1

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