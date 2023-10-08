iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико - Реал Сосьедад 2:1: обзор матча и результат игры 08.10.2023

"Матрасники" обыграли соседа по турнирной таблице и продлили свою победную серию.
Сегодня, 19:17
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

В воскресенье, 8 октября, в Мадриде на Метрополитано прошел матч девятого тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Атлетико и Реал Сосьедад.

"Матрасники" провели практически образцовый первый тайм. Команда Диего Симеоне вышла вперед благодаря голу Самуэля Лино, после чего старалась увеличить свое преимущество, не давая сопернику ни единого шанса (7 - 1 по ударам за первые 45 минут).

Однако после перерыва баски вышли уже совсем другой командой, перехватив преимущество. А отыграться подопечные Иманоля Альгуасиля смогли лишь на 73-й минуте, когда отличился Микель Оярсабаль.

Казалось, что матч так и завершится вничью, но на последних минутах хозяева поля получили право на пенальти, который реализовал Антуан Гризманн - француз лишил одного балла свою бывшую команду.

В итоге Атлетико продлил свою победную серию - мадридский коллектив выиграл четвертый матч подряд  в чемпионате Испании и пятый - во всех турнирах. К тому же "матрасники" вернулись в зону Лиги чемпионов (4-е место и 19 очков).

Реал Сосьедад в свою очередь остался на шестом месте со своими 15-ю баллами в активе.

Читай также: Вест Хэм на последних минутах спасся от домашнего поражения Ньюкаслу

Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад девятого тура Ла Лиги

Атлетико - Реал Сосьедад 2:1
Голы: Лино, 22, Гризманн, 89 (пен.) - Оярсабаль, 73.

Ожидаемые голы (xG):
Владение мячом:
Удары:
Удары в створ:
Фолы:

Атлетико: Облак - Аспиликуэта (Савич, 79), Витсель, Эрмосо - Молина, Льоренте (Рикельме, 72), Коке, Де Пауль (Сауль, 72), Лино (Галан, 79) - Мората, Гризманн.

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 65), Муньос - Мендес, Субименди, Мерино (Захарян, 65) - Кубо (Фернандес, 65), Оярсабаль (Садик, 90), Барренечеа (Силва, 90).

Предупреждения: Коке - Ле Норман, Траоре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Реал Сосьедад Ла Лига

Статьи по теме

Атлетико решил летом продать Феликса Атлетико решил летом продать Феликса
Мощный перфоманс Беллингема помог Реалу добыть три очка в игре с Осасуной Мощный перфоманс Беллингема помог Реалу добыть три очка в игре с Осасуной
Жирона с Довбиком обыграла Кадис Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Основной центрбек Атлетико подписал новый контракт с клубом Основной центрбек Атлетико подписал новый контракт с клубом
Помочь журналистам

Видео

Удаления двух голкиперов, полевой в воротах и победа Милана над Дженоа: обзор матча с безумной концовкой
Удаления двух голкиперов, полевой в воротах и победа Милана над Дженоа: обзор матча с безумной концовкой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Теннис20:00
Цуренко сыграет с росиянкой в финальной части турнира в Чжэнчжоу
Европа19:50
Защитник Баварии получил травму во время тренировки
Формула 119:30
Сайнс пропустит Гран-при Катара
Украина19:29
Таблица УПЛ: Кривбасс - новый лидер чемпионата, Оболонь покинула зону переходных матчей
Украина19:22
УПЛ: Оболонь победила Металлист 1925, Рух и Минай голов не забивали, а Кривбасс обыграл Черноморец
Европа19:17
Поздний гол Гризманна позволил Атлетико обыграть Реал Сосьедад
Украина19:06
Кривбасс минимально обыграл Черноморец и возглавил таблицу
Гимнастика18:45
Ковтун остался без медали в последнем финале чемпионата мира по спортивной гимнастике
Украина18:33
"Мои трусики потерялись": девушка-арбитр и ФСК Мариуполь красиво вышли из неловкой ситуации
Европа18:09
Вест Хэм на последних минутах спасся от домашнего поражения Ньюкаслу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK