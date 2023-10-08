Атлетико - Реал Сосьедад 2:1: обзор матча и результат игры 08.10.2023

"Матрасники" обыграли соседа по турнирной таблице и продлили свою победную серию.

В воскресенье, 8 октября, в Мадриде на Метрополитано прошел матч девятого тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Атлетико и Реал Сосьедад.

"Матрасники" провели практически образцовый первый тайм. Команда Диего Симеоне вышла вперед благодаря голу Самуэля Лино, после чего старалась увеличить свое преимущество, не давая сопернику ни единого шанса (7 - 1 по ударам за первые 45 минут).

Однако после перерыва баски вышли уже совсем другой командой, перехватив преимущество. А отыграться подопечные Иманоля Альгуасиля смогли лишь на 73-й минуте, когда отличился Микель Оярсабаль.

Казалось, что матч так и завершится вничью, но на последних минутах хозяева поля получили право на пенальти, который реализовал Антуан Гризманн - француз лишил одного балла свою бывшую команду.

В итоге Атлетико продлил свою победную серию - мадридский коллектив выиграл четвертый матч подряд в чемпионате Испании и пятый - во всех турнирах. К тому же "матрасники" вернулись в зону Лиги чемпионов (4-е место и 19 очков).

Реал Сосьедад в свою очередь остался на шестом месте со своими 15-ю баллами в активе.

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Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад девятого тура Ла Лиги

Атлетико - Реал Сосьедад 2:1

Голы: Лино, 22, Гризманн, 89 (пен.) - Оярсабаль, 73.

Ожидаемые голы (xG):

Владение мячом:

Удары:

Удары в створ:

Фолы:

Атлетико: Облак - Аспиликуэта (Савич, 79), Витсель, Эрмосо - Молина, Льоренте (Рикельме, 72), Коке, Де Пауль (Сауль, 72), Лино (Галан, 79) - Мората, Гризманн.

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 65), Муньос - Мендес, Субименди, Мерино (Захарян, 65) - Кубо (Фернандес, 65), Оярсабаль (Садик, 90), Барренечеа (Силва, 90).

Предупреждения: Коке - Ле Норман, Траоре.

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