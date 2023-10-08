Гвардиола - о поражении Арсеналу: Мы точно знаем, что нам надо делать

Пеп Гвардиола подвел итоги матча против лондонского Арсенала.

Напомним, "канониры" вырвали победу в самой концовке матча благодаря рикошету после удара Мартинелли.

Гвардиола высоко оценил игру соперника, однако отметил, что у его команды нет никаких проблем, и после международной паузы они снова будут побеждать.

"Мы здорово начали матч, создали два или три момента. А Арсенал очень хорошо начал второй тайм, нашел нужный ритм. Игра была равной, гол забит благодаря рикошету. Соперник победил, поздравляю его.

Мы старались. У обеих команд моментов было не так уж много. Обе команды, думаю, с успехом высоко прессинговали. Мы проиграли матч из-за одного действия.

Мы проиграли Вулверхэмптону в прошлом туре, и теперь у нас два поражения подряд. Впереди пауза на матчи сборных, и я надеюсь, что по возвращении все игроки будут здоровы. После этого мы продолжим работу. Мы точно знаем, что нам надо делать, и мы это сделаем», – цитирует испанца BBC.

Напомним, что в соседнем порединке Ливерпуль не смог обыграть Брайтон.

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