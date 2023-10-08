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Арсенал - Манчестер Сити: результат матча

Команды показали равную яркую игру.
Сегодня, 20:29
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images
Арсенал - Манчестер Сити / Getty Images

В воскресенье, 8 октрября, состоялся центральный поединок восьмого тура АПЛ между Арсеналом и Манчестер Сити.

"Горожане" решили с первых же минут задавить хозяев и почти открыли счет после углового. Сначала защитник сумели вынести мяч с ленточки, а Аке на добивании оказался неточен.

В следущие 20 минут команда Гвардиолы показывала идальный преессинг, не выпуская "канониров" со своей половины поля и пару раз почти сумели воспользоваться их ошибками. Но в целом в первом тайме опасных моментов более не было. Разве что спорная желтая карточка для Ковачича, на повторе видно, что защитник выполнял подкат на красную. Аналогичная ситуация произошла еще раз, но арбитр не удостоил игрока даже желтой.

Во втором тайме хозяева наконец проснулись и стали выглядть не хуже, а местами и лучше соперника, но неожиданно на 55-й минуте Рико ЛЬюис всее же пробил Давида Райю, однако судья гол не засчитал, зафиксировав чуть ранее фол в пользу Сити. И в самой концовке матча удача улыбнулась "канонирам". Мартинелли наносил удар с линии штрафной, попал в Аке, рикошет о которого стал полным сюпризом для Эдерсона. 1:0, Арсенал зарабатывает три очка против главного конкурента.

Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити восьмого тура АПЛ

Арсенал - Манчестер Сити 1:
Гол: Мартинелли, 82

Ожидаемые голы (xG): 0.46 - 0.47
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 4
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 8 - 8

Арсенал: Райя - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75) - Жоржиньо (Парти, 75), Эдегор, Райс - Троссард (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус, Нкетиа (Хавертц, 75).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол - Льюис (Стоунз, 68), Ковачич (Матеуш Нунеш, 68), Бернарду Силва, Фоден, Альварес (Доку, 68), Холанд.

Предупреждения: Жоржиньо, 11, Жезус, 90+3 - Силва, 23, Ковачич, 29, Эдрсон, 90+3

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