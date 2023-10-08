Наполи - Фиорентина 1:3: обзор матча и результат игры 08.10.2023

После фиаско в матче Лиги чемпионов против Реала, команда Руди Гарсии потерпела поражение в чемпионате Италии.

В воскресенье, 8 октября, на Стадио Диего Армандо Марадона в рамках восьмого тура итальянской Серии А встретились Наполи и Фиорентина.

Уже на 7-й минуте поединка счет был открыт. Но постарались не хозяева поля, а гости - голом отличился Йосип Брекало.

Еще до перерыва неаполитанцы сумели отыграться. Пьетро Террачано сбил в штрафной Виктора Осимхена. Сам пострадавший реализовал пенальти.

Но в середине второй половины "фиалки" вновь вышли вперед. Джакомо Бонавентура из пределов штрафной нанес точный удар в угол ворот Алекса Мерета, который не сдвинулся с места.

А в добавленное время Нико Гонсалес поставил точку в этой игре, замкнув передачу Фабиано Паризи.

Таким образом команда Руди Гарсии потерпела второе поражение подряд на своем поле, ранее на неделе проиграв Реалу.

Фиорентина обошла Наполи в таблице чемпионата Италии - теперь подопечные Винченцо Итальяно занимают четвертое место, имея на три очка больше своего оппонента.

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Статистика матча Наполи - Фиорентина восьмого тура Серии А

Наполи - Фиорентина 1:3

Голы: Осимхен, 45+5 (пен.) - Брекало, 7, Бонавентура, 63, Гонсалес, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 1,55 - 1,46

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 16 - 12

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 4 - 14

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера - Ангисса (Распадори, 32), Лоботка (Гаэтано, 77), Зелински (Линдстрем, 76) - Политано (Каюсте, 57), Осимхен (Симеоне, 77), Кварацхелия.

Фиорентина: Террачано - Кайоде (Раньери, 82), Миленкович, Мартинес, Паризи - Артур (Инфантино, 83), Данкан (Мандрагора, 83), Иконе (Комуццо, 89), Бонавентура, Брекало (Гонсалес, 73) - Нзола.

Предупреждения: Симеоне, Каюсте - Террачано, Мартинес, Бонавентура, Раньери.

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