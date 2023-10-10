Топ-5 юных украинцев в европейских клубах, о которых вы не знали

ISPORT рассказывает о футболистах, которые в будущем могут усилить национальную сборную.

Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины привело к большому количеству изменений в футболе нашей страны.

Одно из таких изменений - отток совсем юных украинских футболистов в европейские клубы. Впрочем, если УАФ будет внимательно следить за прогрессом наших талантов, то для сборной это может сыграть даже в плюс.

ISPORT попытается помочь футбольным функционерам, составив список из исполнителей, за которыми стоит последить пристальнее всего.

В список попали игроки, которые перешли в европейские клубы после 24 февраля 2022 года и выпали из поля зрения наших футбольных фанатов.

Топ-5 молодых украинских футболистов, играющих в Европе

Никита Александров

Позиция: Нападающий

Клуб: УД Альзира (Испания)

Возраст: 18 лет

Александров являет воспитанников киевского и днепровского футболов. Никита покинул СК Днепр-1 летом 2022 года и по данным Transfermarkt пребывал без клуба, но в июле 2023 его подписал Вильярреал, отправив в третью команду клуба.

Там он надолго не задержался, ведь руководство "желтой субмарины" посчитало, что для развития 18-летнего форварда будет лучше отправить его в аренду. Так, нападающий оказался в клубе из четвертого дивизиона Испании, где пока не порадовал голами.

Отметим, что контракт Александрова с Вильярреалом действителен до 2025 года.

Микита Александров / УАФ

Александр Петренко

Позиция: Вратарь

Клуб: Байер Леверкузен (Германия)

Возраст: 16 лет

Для Петренко это не первый европейский клуб в карьере, ведь сперва он перешел в венгерскую Кишварду, а уже затем оказался в системе леверкузенского Байера.

Там Александр быстро стал основным в команде до 17 лет и сделал следующий шаг в иерархии клуба, став футболистом команды до 19 лет.

Там голкипер тоже закрепился в стаусе основного, хотя из 10 матчей пока лишь в двух удалось оставить свои ворота сухими.

Олександр Петренко / Instagram

Михаил Дубровный

Позиция: Нападающий

Клуб: Гент (Бельгия)

Возраст: 17

Еще один центрфорвард в нашем списке, в этот раз играющий за тот же клуб, которому он и принадлежит. Дубровный, преимущественно выступает за команду U-18 и пока не впечатляет результативностью, но в бельгийском клубе видят в игроке перспективу.

Михаил в этом сезоне привлекался к играм за команду до 21 года, которая выступает во втором бельгийском дивизионе и также провел полный матч против Базеля в квалификации молодежной Лиги чемпионов.

Михайло Дубровний (зліва) / Demorgen.be

Даниил Кревсун

Позиция: Полузащитник

Клуб: Боруссия Дортмунд (Германия)

Возраст: 18 лет

Для Даниила, как и для Александра Петренко, это уже не первый опыт в европейском футболе, однако, Кревсун после академии Шахтера сразу перебрался в Германию, а именно в Прейсен Мюнстер.

Там атакующего плана хавбек неплохо себя проявил за команду до 19 лет и перешел в Боруссию Дортмунд по итогам еще прошлого сезона, в котором забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах.

В составе "шмелей" Кревсун играет в старте и практически всегда до последних секунд во внутреннем первенстве, но в юниорской Лиге чемпионов за 2 матча провел лишь 56 минут, сыграв и против ПСЖ (11 минут) и против Милана (45 минут).

Примечательно, что один из своих голов в этом сезоне, а за 9 матчей у Даниила уже 3 мяча и 1 голевая передача, футболист забил именно в матче против Байера уже упомянутого Александра Петренко.

Также отметим, что игрок является сыном бывшей украинской легкоатлетки Юлии Кревсун.

Данило Кревсун / Instagram

Артем Степанов

Позиция: Нападающий

Клуб: Байер Леверкузен (Германия)

Возраст: 16 лет

Замыкает и, по сути, возглавляет наш топ одноклубник Петренко Артем Степанов.

По большей мере, это аванс для 16-летнего габаритного форварда с ростом 192 см, но аванс вполне себе оправданный.

Степанов выступает "уровнем ниже", а именно за команду до 17 лет, но за эту команду у него 5 голов и 1 ассист в 8 матчах и более того, Артем единственный футболист из списка, не считая Александрова, который выступает в аренде, сыгравший за основную команду своего клуба.

Да, случилось это не в официальном матче и даже не во время предсезонной подготовки, а во время прошлого перерыва на сборные, но это все же неплохой знак того, что главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо видит в Степанове перспективу в будущем, поэтому, будем надеяться, что у юного нападающего, как и у остальных героев нашего списка все получится и они проявят себя как в клубном футболе, так и в футболе сборных, играя в "желто-голубой футболке.

Артем, к слову, как и Кревсун из спортивной семьи. Его папа в свое время играл за луцкую Волынь.

Артем Степанов / Instagram

П.С.

Ярослав Зундли1нг

Позиция: Вратарь

Клуб: Cондаль (Норвегия)

Возраст: 18 лет

Ярослав Зундлінг / NTB

В ходе подготовки к материалу были найдены и футболисты, которые родились в Украине, но начали воспитываться за рубежом еще до полномасштабного вторжения.

Ярослав один из таких игроков и выступает он сейчас за Сондаль из второго норвежского дивизиона, однако, находится он в этом клубе на правах краткосрочной аренды до конца этого года. Принадлежит Зундлинг Сарпсборгу, воспитанником академии которого он и является.

18-летний голкипер успел сыграть один матч за свой клуб, в котором отстоял на ноль, прежде чем отправиться в аренду. В комментарии нашему изданию Ярослав подтвердил свою готовность в будущем выступать за сборную Украины, если ему последует такое предложение.

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