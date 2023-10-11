Наполи связался с Конте, но он хочет "подождать и провести время с семьей"

Итальянский специалист пока что не спешит сразу же приниматься за работу.

Наполи уже не скрывает, что собирается уволить Руди Гарсию с поста главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, неаполитанцы официально обратились к Антонио Конте насчет потенциального сотрудничества.

По информации источника, далее стороны планируют провести обсуждения с прямыми переговорами, чтобы понять, "правильный ли он человек", чтобы заменить на посту Гарсию.

Окончательное решение еще не принято, поскольку существует много важных моментов, которые следует обсудить.

После того, как стало известно о переговорах, зарубежные СМИ связались с итальянским наставником для его комментария.

"Меня связывают с важными клубами, но я планирую подождать и наслаждаться временем со своей семьей", - заявил Конте.

Напомним, что последним местом работы Антонио Конте был английский Тоттенхэм, который уволил тренера в марте этого года.

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