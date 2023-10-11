iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи связался с Конте, но он хочет "подождать и провести время с семьей"

Итальянский специалист пока что не спешит сразу же приниматься за работу.
Сегодня, 19:36
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Наполи уже не скрывает, что собирается уволить Руди Гарсию с поста главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, неаполитанцы официально обратились к Антонио Конте насчет потенциального сотрудничества.

По информации источника, далее стороны планируют провести обсуждения с прямыми переговорами, чтобы понять, "правильный ли он человек", чтобы заменить на посту Гарсию.

Окончательное решение еще не принято, поскольку существует много важных моментов, которые следует обсудить.

После того, как стало известно о переговорах, зарубежные СМИ связались с итальянским наставником для его комментария.

"Меня связывают с важными клубами, но я планирую подождать и наслаждаться временем со своей семьей", - заявил Конте.

Напомним, что последним местом работы Антонио Конте был английский Тоттенхэм, который уволил тренера в марте этого года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

Статьи по теме

Президент Наполи уже ищет замену текущему наставнику клуба Президент Наполи уже ищет замену текущему наставнику клуба
Легенда Наполи хочет вернуться в Серию А Легенда Наполи хочет вернуться в Серию А
Экс-тренер Интера и Челси - главный кандидат на пост тренера Наполи Экс-тренер Интера и Челси - главный кандидат на пост тренера Наполи
Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:52
Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов
20:38
Украина сыграла вничью с Сербией в отборе ЧМ-2024 по футзалу
Теннис20:30
Цуренко обыграла Векич на турнире в Чжэнчжоу
Европа20:19
Алонсо может летом сменить Байер ради европейского гранда
Европа19:58
Кепа - об аренде в Реал: После пяти сезонов в Челси мне нужен был новый вызов
Европа19:50
Ярмоленко перенес операцию на колене
Европа19:36
Наполи связался с Конте, но он хочет "подождать и провести время с семьей"
Европа19:22
Основной защитник Баварии выбыл почти на месяц из-за травмы
Формула 119:11
ФИА обсуждает со Строллом его "гневные инциденты" во время этапа в Катаре
ММА18:57
Скоро в октагон? Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK