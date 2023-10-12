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Экс-игрок ПСЖ убежден, что Винисиус и Мбаппе смогут дополнить друг друга в Реале

Мадридцы могут получить убойную связку.
Сегодня, 19:35
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Жером Ротен уверен, что Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе станут идеальным дуэтом для мадридского Реала.

Ротен рассказал, что хорошие игроки в любом случае дополняют друг друга. А для скептиков есть пример совместной игры Неймара и Мбаппе. 

"Я думаю, что Винисиус может много ассистировать Мбаппе. Мбаппе нравится активно участвовать в игре, развивать скорость с мячом или без него. Такому игроку нравится играть на фланге, но это не так важно. Винисиус также может менять позицию, оставаясь очень высоко на левом фланге.

Как можно говорить, что они не могут играть вместе? Я помню Франсиско Фильо, под руководством которого я тренировался в молодежке, он всегда говорил: "Очень хорошие игроки дополняют друг друга". У Винисиуса качество пасов выше, чем у Мбаппе, но при завершении атак все наоборот. Они могут дополнять друг друга.

Давайте возьмем пример с ПСЖ. Неймару было удобнее на левом фланге. Однако Неймар и Мбаппе блистали вместе. Именно поведение Неймара стало причиной проблемы, а не его игра", -цитирует Ротена RMC Sport.

Ранее также сообщалось, что Виктор Цыганков попал в сферу интересов многих европейских клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор

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