Винисиус: Я не верю в мир без расистов

Однако он верит, что вскоре они станут меньшинством.

Винисиус Жуниор заявил, что не верит, что в мире когда-нибудь будет полностью побежден расизм.

Игрок рассказал, что не против, чтобы болельщики дразнили его и провоцировали, но только не когда это расистские оскорбления. А если повезет, то вскоре человечеству удастся побороть расизм, сделав его меньшинством.

"Пусть зритель оскорбляет меня за то, что я забил, ладно. Он может оскорблять меня, не проявляя ко мне неуважения. Он может освистывать меня весь матч. Мне все равно.

Но когда дело касается расизма, это другое. Кричалки, свист – это часть игры. Месси, Криштиану Роналду, Бензема, Неймар... Они все это испытали. Болельщики других команд провоцируют их, и это нормально. И более того, мне это нравится, это мотивирует меня забивать им. Но расизм...

Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством. Последующие поколения больше не смогут думать, что это нормально. Через несколько поколений мы освободимся. Мы не покончим с расистами, но мы сделаем их меньшинством", – цитирует Винисиуса L’Equipe.

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