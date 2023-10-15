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Феликс - о Барселоне: Я счастлив там, где нахожусь

Португалец доволен своим новым клубом.
Вчера, 22:49
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Барселоны Жоау Феликс поделился впечатлениями о выступлении за каталонский клуб.

"Как вы можете видеть, я счастлив там, где нахожусь, я чувствую себя хорошо, уверенно и чувствую, что переживаю хороший момент".

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"Самое сложное – поддерживать хороший уровень. Но я работаю каждый день и всегда стараюсь совершенствоваться, чтобы исправить менее позитивные аспекты своей игры. И да, я счастлив и переживаю хороший момент", – сказал португалец в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Феликса один гол и один ассист в шести матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау феликс

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