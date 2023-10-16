Лидер Наполи пропустит около двух месяцев

Потеря Осимхена очень болезненна для клуба.

Виктор Осимхен в лучшем случае сможет вернуться на поле в конце ноября, пишет Sky Sport Italia.

Форвард получил травму, играя за сборную. Изначально казалось, что травма несерьезная, однако по возвращении в клуб Виктор прошел углубленное обследование.

В Италии у него обнаружили травму задней поверхности правого бедра средней тяжести. Предположительно форвард пропустит от четырех до шести недель.

Виктор точно пропустит важный матч против Милана, что сильно осложнит задачу неаполитнцам. У Виктора шесть голов в восьми матчах текущего сезона.

Ранее сообщалось, что примерно в это же время вернется на поле и новичок Челси.

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