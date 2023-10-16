50-миллионный новичок Челси сможет дебютировать за клуб в конце года

Ромео Лавия еще далек от полного восстановления.

В Челси допускают, что уже в ноябре за клуб сможет дебютировать Ромео Лавия, пишет Daily Mail.

Напомним, Лавия присоединился к "синим" этим летом за более чем 50 млн фунтов, однако еще не сыграл за новый клуб.

Ромео получил травму голеностопа на тренировке в сентябре и до сих пор залечивает повреждение. По самым оптимистичным прогнозоам игрок сможет вернуться в ноябре.

Однако в Челси не хотят спешить и подвергать игрока риску, потому, если будут хоть минимальные сомнения, дебют Лавии могут отложить до декабря.

Ранее также сообщалось, что новый владелец МЮ начнет с модернизации стадиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!