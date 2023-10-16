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Рэтклифф намерен в первую очередь расширить Олд Траффорд

"Театр мечты" должен стать лучшим стадионом Британии.
Сегодня, 17:28
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф, похоже, в ближайшее время приобретет четверть акций Манчестер Юнайтед. Британец сразу же намерен модернизировать домашнюю арену клуба, пишет The Times.

По информации издания, модернизация Олд Траффорд была одной из важнейших частей переговоров между Глейзерами и Ретклиффом. 

Стороны сошлись на том, что стадион необходимо срочно модернизировать и расширить. Сейчас "Театр мечты" вмещает чуть более 74 тысяч фанатов, Рэтклифф намерен увеличить это число до 90 тысяч.

В планах британского миллиардера сделать Олд Траффорд одним из лучших и крупнейших стадионов Британии.

Ранее также сообщалось, что руководство МЮ усилит безопасность на стадионе во время следующего домашнего матча.

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