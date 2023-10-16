Владельцы Манчестер Юнайтед усилят охрану на стадионе из-за страха перед болельщиками
На следующем домашнем матче Манчестер Юнайтед будет усилена безопасность из-за опасений по поводу реакции болельщиков на недавние события, сообщает Daily Mail.
Ожидается, что после длительной саги сэр Джим Рэтклифф приобретет 25% акций клуба, и его предложение, вероятно, будет ратифицировано на заседании совета директоров позднее на этой неделе.
Сделка с Рэтклиффом позволит нынешним владельцам "красных дьяволов" Глейзерам остаться в руководстве клуба, что очень не нравится фанатам, которые ненавидят американцев.
Подобный сценарий должен вызвать гневную реакцию болельщиков во время следующего домашнего матча МЮ, который состоится в рамках Лиги чемпионов против Копенгагена 24 октября.
К тому же спустя пять дней на Олд Траффорд состоится Манчестерское дерби с Сити. Среди фанатских групп уже пошли разговоры о возможном бойкоте или забастовке.
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Полиция в свою очередь заявила, что будет тесно сотрудничать с клубом по просьбе владельцев Манчестер Юнайтед.
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