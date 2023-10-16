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Владельцы Манчестер Юнайтед усилят охрану на стадионе из-за страха перед болельщиками

Глейзеры боятся, что фанаты устроят погром на стадионе из-за отказа продавать клуб шейху Джассиму.
Сегодня, 11:50
Протест фанатов МЮ против Глейзеров / Getty Images
Протест фанатов МЮ против Глейзеров / Getty Images

На следующем домашнем матче Манчестер Юнайтед будет усилена безопасность из-за опасений по поводу реакции болельщиков на недавние события, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что после длительной саги сэр Джим Рэтклифф приобретет 25% акций клуба, и его предложение, вероятно, будет ратифицировано на заседании совета директоров позднее на этой неделе.

Сделка с Рэтклиффом позволит нынешним владельцам "красных дьяволов" Глейзерам остаться в руководстве клуба, что очень не нравится фанатам, которые ненавидят американцев.

Подобный сценарий должен вызвать гневную реакцию болельщиков во время следующего домашнего матча МЮ, который состоится в рамках Лиги чемпионов против Копенгагена 24 октября.

К тому же спустя пять дней на Олд Траффорд состоится Манчестерское дерби с Сити. Среди фанатских групп уже пошли разговоры о возможном бойкоте или забастовке.

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Полиция в свою очередь заявила, что будет тесно сотрудничать с клубом по просьбе владельцев Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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