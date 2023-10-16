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Будущий совладелец Манчестер Юнайтед планирует расширить вместимость Олд Траффорд

"Театр Мечты" может догнать Уэмбли и стать самой крупной ареной всей Великобритании.
Сегодня, 08:59
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Несколькими днями ранее было объявлено, что британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф станет совладельцем Манчестер Юнайтед, приобретя у семьи Глейзеров 25% акций клуба.

Данная новость получила смешанные отзывы от фанатов "красных дьяволов". В качестве "предвыборной агитации" Рэтклифф кое-что запланировал.

Как сообщает The Times, INEOS, компания, которой владеет Рэтклифф, собирается заняться реконструкцией домашней арены клуба Олд Траффорд.

По информации источника, в результате реконструкции планируется увеличить вместимость стадиона до 90 000 зрителей, что сделает его наравне с Уэмбли самой вместительной ареной в Великобритании.

На данный момент "Театр Мечты" может вместить до 74 310 зрителей.

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Реконструкцией стадиона, а также сменой некоторых руководителей Рэтклифф хочет показать фанатам, что он на их стороне.

Напомним, что фанаты требовали от Глейзеров полной продажи Манчестер Юнайтед. Однако вариант со сделкой с Джимом Рэтклиффом позволит американцам остаться в клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Олд Траффорд Сэр Джим Рэтклифф

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