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Довбик: Думаю, игра с Мальтой будет похожей на игру с Северной Македонией

Нападающий считает, что эти команды играют в похожий футбол.
Сегодня, 15:53
Артем Довбик / УАФ
Артем Довбик / УАФ

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от игры против Мальты.

Футболист считает, что с коллективом Микеле Марколини матч будет похожим на поединок против Северной Македонии.

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"Игра была тяжелая с Македонией, но я думаю, что этих дней нам будет достаточно для того, чтобы восстановиться и показать достойную игру с Мальтой.

Не думаю, что Мальта стилистически другой соперник, они также играют в три защитника, будут, я думаю, от обороны играть, пытаться выбегать в контратаки. Думаю, игра будет подобная, как против Македонии.

Мы разобрали их и увидели наши ошибки с Македонией. Я думаю, что исправимся и с Мальтой не будет таких проблем", - заявил Довбик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина мальта артем довбик

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