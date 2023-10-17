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Миколенко: У мальтийцев хорошие исполнители в атаке

Футболист высказался об игре против подопечных Микеле Марколини.
Сегодня, 16:22
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мыслями о предстоящей игре против Мальты.

По словам Миколенко, мальтийцы играют в схожий футбол с Северной Македонией и обладают группой хороших игроков атаки.

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"По схеме игры сборная Мальты совсем немного отличается от Северной Македонии. Самое главное - мальтийцы тоже играют в три центральных защитника, поэтому нам будет немного легче перестраиваться под нового соперника. У македонцев хороший атакующий состав, и у мальтийцев также. У них качественные скоростные игроки. 

Хозяева - откровенные аутсайдеры? Наш главный тренер правильно сказал, что когда мы будем обращать внимание на другие команды, то забудем о своей. Если же будем выходить и демонстрировать свой уровень и выполнять все установки, то все будет хорошо. Если будем много смотреть на других - нам будет трудно. 

На всех игроках будет большая ответственность - и не только на футболистах линии атаки. Когда ты много атакуешь, в обороне освобождаются большие зоны. Поэтому ответственность на всех, даже на тех, кто останется на замене. Поединок с Мальтой - это не матч плей-офф, это очередная игра в группе, но мы знаем, что если не будем добывать три очка в каждой игре, то шансов на выход на чемпионат Европы у нас мало", - заявил футболист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина мальта Виталий Миколенко

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