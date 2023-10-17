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Спортивный директор Барселоны высказался о зимней трансферной кампании клуба

Каталонцы вряд ли усилят состав.
Сегодня, 19:48
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку высказался о январском трансферном окне.

"Мы знаем, что у нас есть определенные обязательства, которые накладывает Ла Лига, да и не только у нас, поэтому не нужно жаловаться. Надо работать, чтобы совершенствоваться, становиться как можно сильнее".

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"Думаю, что в конечном счете нам будет сложно добавить кого-то в команду. Мы всегда будем искать возможности, но я не думаю, что это будет реально", – сказал Деку в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, каталонцы этим летом усилили состав Жоау Феликсом, Илкаем Гюндоганом, Иньиго Мартинесом, Ориолем Ромеу и Жоау Канселу.

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