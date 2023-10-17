Барселона хочет продлить контракт с Левандовски

Условия для футболиста, если он согласится, будут худше чем сейчас.

Каталонская Барселона нацелилась на продление контракта с Робертом Левандовски.

Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовые" в ближайшее время начнут переговоры с поляком о продлении соглашения. Футболисту придется согласиться на меньшую зарплату, чтобы у каталонцев не возникло проблем с финансовым феер-плей.

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Наиболее веооятным сценарием является продление соглашения на год, однако, не исключен уход поляка из клуба. В услугах форварда заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету Левандовски 10 матчей. в которых он забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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