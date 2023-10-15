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Барселона может перехватить у Милана испанского защитника

Миранда попал в сферу интересов родной команды.
Сегодня, 21:21
Хуан Миранда / Getty Images
Хуан Миранда / Getty Images

Фулбек Бетиса Хуан Миранда попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает издание Relevo.

Контракт испанца с клубом истекает этим летом, ввиду чего каталонцы хотели бы усилиться футболистом на бесплатной основе. Каталонцы уже контактировали с игроком.

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Напомним, на защитника также претендует Милан. Итальянцы готовы зимой выложить за Миранду 5-7 млн евро.

В текущем сезоне на счету испанца пять матчей в рамках Ла Лиги, в которых он отличился лишь двумя желтыми карточками.

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