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Капитан Барселоны покинет следующим летом клуб

Роберто не входит в планы главного тренера.
Сегодня, 18:55
Серхи Роберто / Getty Images
Серхи Роберто / Getty Images

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто по окончании сезона сменит клубную прописку. Об этом сообщает журналист Diario Sport Тони Хуанмарти.

Контракт испанского футболиста завершается следующим летом и каталонцы не планируют продлевать соглашение. Игрок не нужен главному тренеру "сине-гранатовых" Хави.

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Отметим, в услугах Роберто заинтересованы клубы из МЛС и Саудовской Аравии. Сам хавбек готов перебраться в Америку.

В текущем сезоне на счету 31-летнего испанца один гол в четырех матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхи Роберто

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