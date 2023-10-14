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Лидер Ньюкасла мечтает оказаться в Барселоне

Гимарайнш хочет играть в Испании.
Вчера, 23:21
Бруно Гимарайнш / Getty Images
Бруно Гимарайнш / Getty Images

Хавбек Ньюкасла Бруно Гимарайнш мечтает выступать за Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Новый контракт футболиста сборной Бразилии имеет специальный пункт касаемо возможного перехода в стан каталонцев. "Сине-гранатовым" игрок обойдется в 65-70 млн евро, а остальным командам придется выложить порядка 100 млн.

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Бруно не скрывает своей симпатии к Барселоне и его агенты уже связывались с клубом, чтобы рассказать о желании полузащитника перебраться в столицу Каталонии.

В текущем сезоне на счету 25-летнего бразильца один гол и один ассист в восьми матчах АПЛ.

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