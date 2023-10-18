Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень

Опорный полузащитник Манчестер Сити Родриго высказался о главном тренеру клуба Пепе Гвардиоле.

"Гвардиола самый влиятельный тренер в моей карьере. Он вывел меня на той уровень, о котором я и не думал. Когда ты привыкаешь работать с ним, то спрашиваешь у себя: "Почему остальные футболисты не делают то же самое?"

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"Он дает тебе определенных набор инструментов, который больше, чем у других игроков. Я отметил у себя способность лучше использовать пространство, совершая меньше лишних движений. Мало игроков, которых он не вывел на топ-уровень", – сказал испанец в интервью COPE.

В текущем сезоне на счету Родриго два гола и один ассист в шести матчах АПЛ.

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