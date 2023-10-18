iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень

Испанский футболист благодарен своему наставнику.
Вчера, 22:50
Гвардиола и Родри / Getty Images
Гвардиола и Родри / Getty Images

Опорный полузащитник Манчестер Сити Родриго высказался о главном тренеру клуба Пепе Гвардиоле.

"Гвардиола самый влиятельный тренер в моей карьере. Он вывел меня на той уровень, о котором я и не думал. Когда ты привыкаешь работать с ним, то спрашиваешь у себя: "Почему остальные футболисты не делают то же самое?"

Читай также: Родри – с отрывом лучший диспетчер в мире футбола

"Он дает тебе определенных набор инструментов, который больше, чем у других игроков. Я отметил у себя способность лучше использовать пространство, совершая меньше лишних движений. Мало игроков, которых он не вывел на топ-уровень", – сказал испанец в интервью COPE.

В текущем сезоне на счету Родриго два гола и один ассист в шести матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Родри Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Ньюкасл готов усилиться хавбеком Манчестер Сити Ньюкасл готов усилиться хавбеком Манчестер Сити
Ман Сити планирует избавиться от одного из своих футболистов Ман Сити планирует избавиться от одного из своих футболистов
Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ
Ман Сити попытается подписать ветерана Реала Ман Сити попытается подписать ветерана Реала
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Азар рассказал, почему завершил карьеру
Европа00:16
Неймар выбыл на длительный срок из-за ужасной травмы
Вчера, 23:58
Европа23:58
Адвокат Бензема опроверг информацию о принадлежности Карима к Братьям-мусульманам
Европа23:34
Салах: Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотварить убийство невинных душ
Европа23:06
Бекхэм встретился с скандальной беларусской теннисисткой
Европа22:50
Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень
Европа22:22
Милан рассматривает вариант с подписанием Магуайра
Европа22:19
Сын погибшего экс-вингера сборной Испании подписал профессиональный контракт с Реалом
Европа21:55
Нойер может впервые за 10 месяцев сыграть за Баварию
Европа21:47
Защитник Барселоны рискует пропустить матчи с Шахтером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK