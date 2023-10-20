iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Шутник и самовлюбленный": Партнеры по Арсеналу охарактеризовали Зинченко

Аарон Рамсдейл, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус приняли участие в небольшой викторине.
Сегодня, 12:52
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболисты лондонского Арсенала Аарон Рамсдейл, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус приняли участие в блиц-опросе о команде.

Англичанин и два бразильца сошлись в мнениях касаемо лучшего шутника в стане "канониров". Им безоговорочно стал украинец Александр Зинченко.

А вот касаемо наиболее самовлюбленного футболиста в клубе мнения разделились. Габриэли снова назвали Александра, а Аарон выбрал Деклана Райса.

Также Рамсдейла, Жезуса и Мартинелли опросили по таким категориям: Кто лучше всего одевается, у кого лучший музыкальный вкус, кто вероятнее всего станет тренером, у кого наибольшие шансы не заплатить за ужин, кто тратит больше всего времени на прическу, у кого наибольшие шансы написать книгу и кто самый смешной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

"Оторву тебя яйца": Зинченко раскрыл подробности разговора с Мудриком "Оторву тебя яйца": Зинченко раскрыл подробности разговора с Мудриком
"Настроение боевое": Зинченко рассказал о готовности Украины к матчу с Северной Македонией "Настроение боевое": Зинченко рассказал о готовности Украины к матчу с Северной Македонией
Ньюкасл готовится оформить трансфер одноклубника Зинченко Ньюкасл готовится оформить трансфер одноклубника Зинченко
Арсенал присоединился к гонке за подписание бельгийского вундеркинда Арсенал присоединился к гонке за подписание бельгийского вундеркинда
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс14:43
Бокс: расписание боев
Европа14:36
Саудовские клубы хотят приобрести вингера Барселоны
Европа14:21
Роналду-младший тренируется командой Ан-Насра U15
Европа14:05
Наставник Ньюкасла - о Тонали: Мы решили защитить его и дать ему любовь и поддержку
Украина14:00
Суперлига: Говерла сыграет с Запорожьем, БК Галичина встретится с Будивельником
Европа13:50
Брайтон объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков
Европа13:34
Тренер польского клуба: Булеца может стать лидером. Делаю, все, чтобы удержать его
Европа13:29
Тренер Португалии - о Роналду: Он готов на все ради сборной
Киберспорт13:11
IEM Sydney 2023: BetBoom Team уступили Complexity, FaZe разгромили ENCE
Европа12:52
"Шутник и самовлюбленный": Партнеры по Арсеналу охарактеризовали Зинченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK