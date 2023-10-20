"Шутник и самовлюбленный": Партнеры по Арсеналу охарактеризовали Зинченко

Футболисты лондонского Арсенала Аарон Рамсдейл, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус приняли участие в блиц-опросе о команде.

Англичанин и два бразильца сошлись в мнениях касаемо лучшего шутника в стане "канониров". Им безоговорочно стал украинец Александр Зинченко.

А вот касаемо наиболее самовлюбленного футболиста в клубе мнения разделились. Габриэли снова назвали Александра, а Аарон выбрал Деклана Райса.

Также Рамсдейла, Жезуса и Мартинелли опросили по таким категориям: Кто лучше всего одевается, у кого лучший музыкальный вкус, кто вероятнее всего станет тренером, у кого наибольшие шансы не заплатить за ужин, кто тратит больше всего времени на прическу, у кого наибольшие шансы написать книгу и кто самый смешной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!