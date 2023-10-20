Саудовские клубы хотят приобрести вингера Барселоны

Ансу Фати после аренды в Брайтон может отправиться в новый чемпионат.

Вингер Барселоны Ансу Фати, играющий на правах аренды за Брайтон, может следующим летом перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает Sport.es, представители местных клубов провели несколько неформальных встреч с окружением испанца, в котором есть люди, которые позитивно относятся к этому.

Сам футболист пока не рассматривает такой вариант, ведь надеется перезапустить карьеру в стане "чаек" и вернуться в основу "блаунранас".

Руководство Барселоны также еще не готово ставить крест на футболисте, ибо считают, что у него достаточно таланта, чтобы проявить себя в аренде.

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