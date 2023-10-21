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Лидер Интера отреагировал на обвинения в лудомании

Николо Барелла собрался подавать в суд на СМИ, которое опубликовало фейк.
Сегодня, 09:49
Николо Барелла / Getty Images
Николо Барелла / Getty Images

Один из лидеров миланского Интера Николо Барелла отреагировал на обвинения в лудомании от одной итальянской газеты.

Хавбек резко высказался о неправдивой информации , назвав работников издания "клоунами" и пригрозив судом. 

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"От газеты с названием "Правда" я бы ожидал большей достоверности. Единственная правда здесь в том, что вы клоуны. 

Единственное о чем я забочусь это семья и защита своих дочек от этого дерьма, поэтому я буду подавать в суд", - написал Николо в Instagram. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Николо Барелла

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