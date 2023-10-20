Наставник Ньюкасла - о Тонали: Мы решили защитить его и дать ему любовь и поддержку

Эдди Хау подтвердил, что футболист "сорок" может играть, но пока окончательное решение не принято.

В рамках 9 тура чемпионата Англии Ньюкасл сыграет с Борнмутом.

Наставник "сорок" Эдди Хау высказался о беттинговом скандале, который связан с Сандро Тонали, подтвердив, что итальняец может сыграть в ближайшем матче.

"Он очень много с нами, он дважды тренировался с нами на этой неделе. Он очень доступен для выбора, как я делаю это со всеми игроками. Анализирую их тренировочные выступления, как они работают, как себя чувствуют, и Сандро хорошо тренировался с ними.

У него была очень-очень сложная пара недель, он много с чем справлялся, но, насколько я могу судить, я вижу его по несколько часов в день, насколько я могу судить, он справляется с этими эмоциями невероятно сильно.

Но под этим, я уверен, многое происходит, так что мне придется сделать выбор. Я должен вернуть его к футболу и его тренировкам, а затем попытаться принять лучшее решение для команды", - заявил Хау.

Также английский специалист высказался о реакции клуба на скандал с Тонали

"Очень легко забыть о том, насколько он молод и какие перемены произошли в его жизни, когда он приехал из Италии в Англию. Это и так нелегко пережить, а теперь еще и эта ситуация".

Мы сразу же решили обнять его, защитить и попытаться дать ему любовь и поддержку, которые ему необходимы, чтобы попытаться найти решение проблем, с которыми он столкнулся".

Именно это мы и пытаемся сделать, проводя много бесед, много общения с ним и его семьей. Люди, которые его окружают, также очень важны для него.

Это большая работа с нашей стороны, и он справился с ней великолепно. Он, безусловно, эмоционален, но ведет себя с уважением и достоинств", - сказал Эдди.

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