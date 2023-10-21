Мудрик и Зинченко попали в стартовый состав в матче Челси - Арсенал

В субботу, 21 октября, в рамках девятого тура английской Премьер-лиги Челси примет Арсенал.

Главные тренеры огласили стартовые составы команд на матч.

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Михаил Мудрик и Александр Зинченко выйдут на поле с первых минут.

Начало встречи в 19:30 по Киеву.

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