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Мудрик и Зинченко попали в стартовый состав в матче Челси - Арсенал

Украинцы примут участие в лондонском дерби.
Сегодня, 18:46
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В субботу, 21 октября, в рамках девятого тура английской Премьер-лиги Челси примет Арсенал.

Главные тренеры огласили стартовые составы команд на матч.

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Михаил Мудрик и Александр Зинченко выйдут на поле с первых минут.

Начало встречи в 19:30 по Киеву.

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