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Мудрик забил невероятный гол в ворота Арсенала

Украинец во второй раз отличился за "синих".
Сегодня, 20:52
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле принимает Арсенал.

В первом тайме Михаил Мудрик заработал пенальти, который реализовал Палмер.

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Во втором тайме уже сам украинец стал автором гола, забив невероятный гол с угла штрафной.

В текущем сезоне Мудрик провел восемь игр в АПЛ, в которых забил два гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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