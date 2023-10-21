Мудрик забил невероятный гол в ворота Арсенала

Украинец во второй раз отличился за "синих".

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле принимает Арсенал.

В первом тайме Михаил Мудрик заработал пенальти, который реализовал Палмер.

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Во втором тайме уже сам украинец стал автором гола, забив невероятный гол с угла штрафной.

MUDRYK WITH AN ABSOLUTE GOAL OF THE SEASON CONTENDER! 😍❤️‍🔥❤️‍🔥pic.twitter.com/M6uYuExvRx — MrBanks💰 (@Mrbankstips) October 21, 2023

В текущем сезоне Мудрик провел восемь игр в АПЛ, в которых забил два гола.

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