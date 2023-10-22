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Президент еврейской спортивной организации обвинил Баварию в антисемитизме

Алон Мейер считает, что решение не наказывать Нуссаира Мазрауи за поддержку Палестины было неправильным.
Сегодня, 17:55
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

Президент еврейской спортивной организации Маккаби Германия Алон Мейер высказался о решении Баварии не применять санкции против Нусаира Мазрауи, который поддержал Палестину в конфликте с Израиль.

Функционер обвинил немецкий гранд в антисемитизме и занимании однобокой позиции.

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"Реакция Баварии была абсолютно неприемлема для любого, кто хотя бы отдаленно уважает наше общество.

Если вы занимаете одностороннюю позицию и желаете палестинцам победы - победы над чем? Это абсолютный антисемитизм.

Нет упоминания о резне или выражения сочувствия ни в одном слове. Ни в одном слове не упоминается Государство Израиль. Конечно, потому что, возможно, очевидно, оно вообще не признано. И ни одного упоминания - а это решающий момент - об извинениях. И, в-четвертых, ХАМАС не был осужден.

Если Баварии не удастся подать пример - будет очень обидно", - сказал Меер в комментарии телеканалу ZDF.

Отметим, что помимо Мазрауи, который поддержал Палестину в составе Баварии также выступает израильтянин Даниэль Перец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария израиль Палестина

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