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Тухель прокомментировал то, что один из игроков Баварии поддержал Палестину

Томас рад, что его клуб сделал четкое заявление.
Сегодня, 10:31
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Наставник Баварии Томас Тухель прокомментировал то, что Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину в войне с Израилем.

Немецкий специалист заявил, что это очень тяжелая ситуация. Также в клубе поговорили с израильским голкипером Даниэлем Перецом.

"Это сложный вопрос. Я рад четкому заявлению, которое сделал клуб.

Мы также поговорили с Даниэлем Перецом - его семья и друзья находятся в Израиле. Я очень верю в команду, во влияние раздевалки", - заявил Тухель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен Палестина

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