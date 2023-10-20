Бавария не стала отстранять своего игрока за поддержку Палестины

Бавария опубликовала официальное заявление касаемо ситуации с защитником Нуссаиром Мазрауи.

"На этой неделе мюнхенская Бавария провела подробный разговор с Нуссаиром Мазрауи, который многое прояснил. Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, опубликованные почти две недели назад и вызвавшие резонанс и критику.

Бавария и футболист решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. Бавария поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей".

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"Бавария считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе Баварии, но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы", – говорится в заявлении.

Напомним, игрок в соцсетях опубликовал пост, в котором поддержал Палестину в секторе Газа.

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