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Футбол

Худший старт в истории: Аякс обновил целый ряд собственных антирекордов

Амстердамцы идут в зоне вылета.
Сегодня, 08:20
Стивен Бергвейн / Getty Images
Стивен Бергвейн / Getty Images

В воскресенье, 22 октября, амстердамский Аякс не сумел рассправиться с аутсайдером лиги Утрехтом и обновил ряд клубных антирекордов.

После семи туров команда Мориса Стейна занимает 17-ю строчку в Эредивизии, это худший результат в истории клуба. Свою роль, отчасти, сыграл и тот факт, что у соперников на 1-2 матча больше.

Амстердамцы имеют в своем активе четыре поражения, три ничьих и лишь одну победу. Хуже стартовал только Волендам, у которого на одно очко меньше.

Также Аякс впервые с 1999 года проиграл три подряд матча в рамках Эредивизии, последний раз команда побеждала еще в августе, безвыигрышная серия длится уже восемь матчей. Такого у амстердамцев не было с момента образования профессиональной футбольной лиги в Нидерландах в 1956 году.

Ранее также Михаил Мудрик прокомментировал свой гол в ворота Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс

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