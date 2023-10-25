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Гвардиола недоволен тем, что Ман Сити сыграет в Лиге чемпионов на искусственном поле

Испанец шокирован газоном своего соперника.
25 октября, 19:54
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался касаемо поля на домашнем стадионе Янг Бойз.

"Трава лучше искусственного покрытия, потому что 99,9% команд, выступающих на топ-уровне, играют на натуральных полях, иначе УЕФА и ФИФА решили бы играть на искусственном поле. Я бы сказал, это здравый смысл.

Если УЕФА разрешает проводить здесь матчи, то только потому, что здесь хорошие условия. Это одна из причин, по которой мы никогда не тренируемся на выезде, но это исключение.

Мы выезжаем утром, чтобы позволить игрокам прочувствовать поле – как ходит мяч, как двигаться влево, вправо, назад, вперед. Мы попробуем это, и игроки сразу поймут".

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"Я не знаю повысится ли риск травм из-за искусственного газона. Надеюсь, ни для одной из сторон. Мы не привыкли к такому, как и любая из команд, которые здесь играют.

Искусственный газон подходит для чемпионата Швейцарии, а в Лиге чемпионов командам, которые приезжают сюда, приходится адаптироваться. Мы не будем первыми в такой ситуации. Но мы должны использовать ее с пользой", – сказал испанец в интервью The Guardian.

Напомним, матч Янг Бойз - Манчестер Сити состоится в среду, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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