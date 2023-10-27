Саудовские клубы и Ювентус заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера
Дуглас Коста может вернуться в стан "бьянконери".
Бывший вингер Шахтера, Баварии и Ювентуса Дуглас Коста высказался о своем будущем.
Бразилец рассказал, что хочет вернуться в стан "зебр" и рассматривает возможность перехода в один из саудовских клубов.
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"Я бы с удовольствием вернулся в Ювентус, это моя мечта.
Я хочу быть солдатом Аллегри и снова почувствовать любовь болельщиков Юве.
Мой агент находится в контакте со всеми заинтересованными клубами, включая Юве.
"Мы также собираемся полететь в Саудовскую Аравию, эта лига развивается", - приводит слова Косты итальянский журналист Фабрицио Ро мано.
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