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Саудовские клубы и Ювентус заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера

Дуглас Коста может вернуться в стан "бьянконери".
Сегодня, 14:59
Дуглас Коста / Getty Images
Дуглас Коста / Getty Images

Бывший вингер Шахтера, Баварии и Ювентуса Дуглас Коста высказался о своем будущем.

Бразилец рассказал, что хочет вернуться в стан "зебр" и рассматривает возможность перехода в один из саудовских клубов.

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"Я бы с удовольствием вернулся в Ювентус, это моя мечта. 

Я хочу быть солдатом Аллегри и снова почувствовать любовь болельщиков Юве. 

Мой агент находится в контакте со всеми заинтересованными клубами, включая Юве.

"Мы также собираемся полететь в Саудовскую Аравию, эта лига развивается", - приводит слова Косты итальянский журналист Фабрицио Ро мано. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Дуглас Коста Саудовская Аравия

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