Барселона - Реал: обзор и результат матча чемпионата Испании 28.10.2023
Испанец может усилить игру, футболистами которые востановились от травмы, с замены.
В рамках центрального матча 11 тура чемпионата Испании Барселона встретится с Реалом.
Наставники команд в лице Хави и Карло Анчелотти определились с составами на поединок.
Испанский специалист решил не рисковать своими лидерами в лице Роберта Левандовски, Жюля Кунде и Рафиньи, оставив их на скамейке. Напомним, что эти футболисты лишь недавно восстановились от травм.
В свою очередь у "сливочных" все хорошо с кадровым ресурсом и итальянский визави Хави решил не преподносить сюрпризов своему оппоненту, выставив привычный стартовый состав.
Напомним, матч стартует сегодня, 28 октября, в 17:15 по Киеву.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!