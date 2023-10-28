Барселона - Реал: обзор и результат матча чемпионата Испании 28.10.2023

Испанец может усилить игру, футболистами которые востановились от травмы, с замены.

В рамках центрального матча 11 тура чемпионата Испании Барселона встретится с Реалом.

Наставники команд в лице Хави и Карло Анчелотти определились с составами на поединок.

Испанский специалист решил не рисковать своими лидерами в лице Роберта Левандовски, Жюля Кунде и Рафиньи, оставив их на скамейке. Напомним, что эти футболисты лишь недавно восстановились от травм.

В свою очередь у "сливочных" все хорошо с кадровым ресурсом и итальянский визави Хави решил не преподносить сюрпризов своему оппоненту, выставив привычный стартовый состав.

Напомним, матч стартует сегодня, 28 октября, в 17:15 по Киеву.

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