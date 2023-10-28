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Ливерпуль нацелился на подписание форварда Наполи

Осимхен попал в сферу интересов мерсисайдцев.
Сегодня, 16:52
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает издание Сalciomercato.

Итальянский клуб испытывает проблемы с подписанием нового контракта с одним из ключевых футболистов, ввиду чего возможен вариант его ухода следующим летом.

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Подписать нигерийского игрока готов Ливерпуль. Мерсисайдцы видят в форде прекрасное усиление в линию атаки. На Осимхена также претендует Челси.

Напомним, действующий контракт футболиста с Наполи рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 24-летнего нигерийца шесть голов в восьми матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль наполи Виктор Осимхен

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