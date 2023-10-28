Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поспорят за защитника Реал Сосьедада

Ле Норман может пойти на повышение.

Центральный защитник Реал Сосьедада Робен Ле Норман попал в сферу интересов топ-клубов. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Ливерпуль и Манчестер юнайтед готовы поспорить за право подписания испанского футболиста. Оба клуба заинтересованы в усилении обороны.

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Отметим, клаусула выкупа в контракте Ле Нормана составляет 50 млн евро. Сам игрок готов сменить команду, но лишь в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету 26-летнего центрбека один гол в девяти матчах Ла Лиги.

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