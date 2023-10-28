Фанаты Барселоны назвали Винисиуса обезьяной и бросили в него бананом

Во время Эль- Классико вновь не обошлось без расистского скандала, пишет Marca.

Винисиус Жуниор был заменен уже в добалвенное время, и уходя с поля бразилец саркастично хлопал фанатам Барселоны.

Пришлось вмешаться Карло Анчелотти, который потащил игрока за футболку и усадил на лавку. Однако провокация бразильца сработала.

Болельщики каталонцев начали оскорблять игрока, называть его "гребаной обезьяной", а один из фанатов бросил в него банан или же предмет, очень на него похожий.

Отметим, что это уже второй матч подряд, где трибуны оскорбляют Винисиуса Жуниора. Однако ранее Алекс Бальде выступил в защиту бразильца.

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