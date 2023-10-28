iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанаты Барселоны назвали Винисиуса обезьяной и бросили в него бананом

Бразилец откровенно провоцировал трибуны.
Вчера, 21:47
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Во время Эль- Классико вновь не обошлось без расистского скандала, пишет Marca.

Винисиус Жуниор был заменен уже в добалвенное время, и уходя с поля бразилец саркастично хлопал фанатам Барселоны.

Пришлось вмешаться Карло Анчелотти, который потащил игрока за футболку и усадил на лавку. Однако провокация бразильца сработала.

Болельщики каталонцев начали оскорблять игрока, называть его "гребаной обезьяной", а один из фанатов бросил в него банан или же предмет, очень на него похожий.

Отметим, что это уже второй матч подряд, где трибуны оскорбляют Винисиуса Жуниора. Однако ранее Алекс Бальде выступил в защиту бразильца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Защитник Барселоны встал на защиту Винисиуса из-за его стиля игры Защитник Барселоны встал на защиту Винисиуса из-за его стиля игры
"Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника": член совета директоров Барселоны "Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника": член совета директоров Барселоны
Винисиуса снова оскорбили на расовой почве, бразилец призвал наказывать виновных тюрьмой Винисиуса снова оскорбили на расовой почве, бразилец призвал наказывать виновных тюрьмой
Лидер Реала примет участие в создании нового костюма для главных героев игры Spider-man 2 Лидер Реала примет участие в создании нового костюма для главных героев игры Spider-man 2
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Реал 1:2: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа00:24
Судьи отменили оба гола форварда Ювентуса
Вчера, 23:53
Киберспорт23:53
The International: Spirit играют в финале верхней сетки, Gladiators уничтожили Liquid
Бокс23:35
Паркер уничтожил соперника и завоевал два титула
Бокс23:30
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой
Бокс23:15
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где смотреть бой 26.08.2023
Бокс23:11
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри нокаутировал Такама
Формула 122:51
Руководитель Уильямс признался, что был шокирован состоянием команды
Европа22:49
Легендарный хавбек Баварии установил новый клубный рекорд
Украина22:27
Шахтер решил, что делать с легионером, который не хочет возвращаться в Украину
Европа22:21
Футболист Барселоны установил новый рекорд Эль-Классико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK