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Защитник Барселоны встал на защиту Винисиуса из-за его стиля игры

За бразильца вступился игрок команды-соперника.
Вчера, 20:47
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Фулбек Барселоны Алекс Бальде высказался об игровой манере вингера Реала Винисиуса Жуниора.

"Играет ли Винисиус провокационно? Нет, у каждого игрока есть свой собственный стиль игры. Я не знаю, есть ли люди, которые могли бы счесть это провокацией".

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"Нужно уважать всех своих оппонентов. Если у него есть свой стиль, то пускай так и будет", – сказал испанец в интервью As.

В текущем сезоне на счету Винисиуса два гола и один ассист в семи матчах Ла Лиги.

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