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Айнтрахт - Боруссия Дортмунд: обзор и результат матча чемпионата Германии 29.10.2023

"Шмели" смогли свести матч вничью, дважды проигрывая по ходу встречи.
Сегодня, 18:45
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд / Getty Images
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд / Getty Images

В рамках 9 тура чемпионата Германии Айнтрахт встретился с Боруссией Дортмунд на своем поле.

"Орлы", которые не слишком уверенно начали сезон, в этом матче с первых минут выкладывались на 100%. Уже на 6 минуте им удалось открыть счет благодаря голу Омара Мармуша.

Менее чем через 20 минут Мармуш оформил дубль, а затем положение Боруссии стало еще более удручающим после того, как травму получил их основной вратарь Грегор Кобель.

К счастью для фанатов гостей, еще до перерыва им удалось немного улучшить свою ситуацию благодаря голу Марселя Забитцера. 

Уже после возобновления игры "шмели" сравняли счет усилиями Юссуфы Мукоко, но чуть позже им снова пришлось отыгрываться ведь Фарес Шаиби вывел Айнтрахт вперед. 

На 82 минуте Юлиан Брандт воспользовался своим моментом и снова восстановил паритет в счете, а уже в компенсированное время коллектив Эдина Терзича мог претендовать на пенальти, но арбитр матча не посчитал падения Нико Шлоттербека таким, которое заслуживает на 11-метровый.

Таким образом, команды подарили нейтральным зрителям отменный эмоциональный поединок с изобилием голов, но осчастливить своих болельщиков победным резульатом не смогли.

Статистика матча чемпионата Германии Айнтрахт - Боруссия Дортмунд 

Айнтрахт - Боруссия Дортмунд 3:3

Голы: Мармуш, 6, 24, Шаиби, 68 - Забитцер, 45+1, Мукоко, 54, Брандт, 82

xG: 2.92 - 1.87 
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 7 - 4
Владение мячом: 41% - 59%

Айнтрахт: Трапп - Тута, Кох, Пачо - Бута (Дина Ебимбе, 61), Шкири, Ларссон, Макс (Нкунку, 86), Шаиби (Хауге, 86), Кнауфф (Гетце, 73) - Мармуш

Боруссия Дормтунд: Кобель (Майер, 26) - Бенсебаини, Шлоттербек, Хуммельс (Зюле, 70), Вольф - Забитцер, Озкан, Рейна (Адейеми, 45), Ройс (Брандт, 65,), Мален (Мукоко, 46) - Фюлькруг

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