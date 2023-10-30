iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико - Алавес 2:1: обзор матча и результат игры 29.10.2023

"Матрасники" воспользовались результатом Эль-Классико, выйдя на третье место.
Сегодня, 00:08
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

В Мадриде на Метрополитано завершился матч одиннадцатого тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Алавесом.

Вопрос о победителе встречи, по сути, был закрыт еще по итогам первого тайма. 

На 26-й минуте Антуан Гризманн запустил в штрафную Альваро Морату. Форвард навесом перевел мяч на левую часть площади, где Родриго Рикельме принял мяч, здорово разобрался с оппонентом, сблизился с вратарем и пробил в ближний угол.

А уже в добавленное к первому тайму время Мората записал на свой счет еще и гол. Коке сделал длинный заброс на Альваро, который обыграл опекуна и переправил мяч в дальний угол.

После перерыва команда Диего Симеоне играла уже по счету, дав возможность Алавесу создать несколько хороших моментов. И один из них достиг цели, вот только было уже слишком поздно.

Янис Хаджи с фланга прострелил назад на полукруг, а Андер Гевара нанес удар в касание. Ян Облак хоть и коснулся мяча, но отбить его не сумел.

Атлетико заработал три очка, которые позволили ему обойти Барселону в таблице чемпионата Испании и занять третье место, имея 25 очков. Алавес идет в шаге от зоны вылета, заработав пока что всего девять баллов.

Читай также: Милан и Наполи сыграли вничью, выдав два противоположных тайма

Статистика матча Атлетико - Алавес одиннадцатого тура Ла Лиги

Атлетико - Алавес 2:1
Голы: Рикельме, 26, Мората, 45+1 - Гевара, 90+6.

Ожидаемые голы (xG): 1,55 - 0,39
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 10 - 11

Атлетико: Облак - Савич, Витсель, Эрмосо (Хименес, 81) - Молина (Аспиликуэта, 81), Де Пауль (Барриос, 67), Коке, Сауль (Льоренте, 58), Рикельме - Гризманн, Мората (Корреа, 67).

Алавес: Сивера - Горосабель, Абкар, Седлар, Дуарте - Гевара, Бланко (Бенавидес, 84), Гуриди (Хаджи, 63) - Риоха (Реббаш, 63), Омородион (Гарсия, 73), Сола (Лопес, 46).

Предупреждения: Льоренте, Эрмосо, Облак - Дуарте, Хаджи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алавес атлетико мадрид Ла Лига

Статьи по теме

Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Ювентус может зимой усилиться одним из лидеров Атлетико Ювентус может зимой усилиться одним из лидеров Атлетико
"Жаль, что отменили": Тренер Валенсии высказался о незасчитанном голе Яремчука "Жаль, что отменили": Тренер Валенсии высказался о незасчитанном голе Яремчука
Помочь журналистам

Видео

Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925
Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Формула 100:35
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 100:31
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 100:25
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 100:15
Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса
Европа00:08
Атлетико обыграл Алавес и обошел Барселону в таблице чемпионата Испании
Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан и Наполи сыграли вничью, выдав два противоположных тайма
НБА23:30
Чемпион НБА 2011 года и тренер Далласа стал совладельцем футбольного клуба
НБА23:26
Новый лидер Портленда выбыл на полтора месяца из-за травмы
Европа22:54
Президент Лиона прокомментировал отмену игры с Марселем
Европа22:32
Фанаты Марселя забросали камнями автобус Лиона: Гроссо разбили голову, матч перенесли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK