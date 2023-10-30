Атлетико - Алавес 2:1: обзор матча и результат игры 29.10.2023

В Мадриде на Метрополитано завершился матч одиннадцатого тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Алавесом.

Вопрос о победителе встречи, по сути, был закрыт еще по итогам первого тайма.

На 26-й минуте Антуан Гризманн запустил в штрафную Альваро Морату. Форвард навесом перевел мяч на левую часть площади, где Родриго Рикельме принял мяч, здорово разобрался с оппонентом, сблизился с вратарем и пробил в ближний угол.

А уже в добавленное к первому тайму время Мората записал на свой счет еще и гол. Коке сделал длинный заброс на Альваро, который обыграл опекуна и переправил мяч в дальний угол.

После перерыва команда Диего Симеоне играла уже по счету, дав возможность Алавесу создать несколько хороших моментов. И один из них достиг цели, вот только было уже слишком поздно.

Янис Хаджи с фланга прострелил назад на полукруг, а Андер Гевара нанес удар в касание. Ян Облак хоть и коснулся мяча, но отбить его не сумел.

Атлетико заработал три очка, которые позволили ему обойти Барселону в таблице чемпионата Испании и занять третье место, имея 25 очков. Алавес идет в шаге от зоны вылета, заработав пока что всего девять баллов.

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Статистика матча Атлетико - Алавес одиннадцатого тура Ла Лиги

Атлетико - Алавес 2:1

Голы: Рикельме, 26, Мората, 45+1 - Гевара, 90+6.

Ожидаемые голы (xG): 1,55 - 0,39

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 7 - 1

Фолы: 10 - 11

Атлетико: Облак - Савич, Витсель, Эрмосо (Хименес, 81) - Молина (Аспиликуэта, 81), Де Пауль (Барриос, 67), Коке, Сауль (Льоренте, 58), Рикельме - Гризманн, Мората (Корреа, 67).

Алавес: Сивера - Горосабель, Абкар, Седлар, Дуарте - Гевара, Бланко (Бенавидес, 84), Гуриди (Хаджи, 63) - Риоха (Реббаш, 63), Омородион (Гарсия, 73), Сола (Лопес, 46).

Предупреждения: Льоренте, Эрмосо, Облак - Дуарте, Хаджи.

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