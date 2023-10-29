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Наполи - Милан 2:2: обзор матча и результат игры 29.10.2023

"Россонери" умудрились упустить преимущество в два гола, которое для них оформил новый представитель вратарского цеха.
Вчера, 23:44
Наполи - Милан / Getty Images
Наполи - Милан / Getty Images

В воскресенье, 29 октября, на Стадио Диего Армандо Марадона состоялся матч десятого тура итальянской Серии А между Наполи и Миланом.

Первый тайм прошел при доминировании "россонери". Хотя в это время они и потеряли из-за травмы Пьера Калюлю, но приобрели комфортное преимущество в счете.

В середине первой половины пришел звездный час некогда вратаря, а ныне вновь форварда Оливье Жиру. Француз сначала головой замкнул подачу Кристиана Пулишича, после чего повторил свой успех, но уже с подачи Давиде Калабрии.

Однако спустя всего пять минут после перерыва хозяева поля отыграли один мяч. Матео Политано ворвался в штрафную, обыграл соперника и мощно пробил под перекладину.

А на 63-й минуте счет в матче вновь стал равным. Джакомо Распадори блестяще исполнил штрафной, нанеся удар в угол, который защищал Майк Меньян.

За оставшиеся полчаса поединка ни одна из команд так и не смогла вырвать победу. Разве что Натан добавил немного интриги, получив вторую желтую карточку за несколько минут до конца основного времени.

В итоге команды заработали по одному баллу. Милан занимает третье место с 22 очками, опережая Наполи, который идет следом, на четрые очка.

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Статистика матча Наполи - Милан десятого тура Серии А

Наполи - Милан 2:2
Голы: Политано, 50, Распадори, 63 - Жиру, 22, 31.

Ожидаемые голы (xG): 1,61 - 1,95
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 17 - 20
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 14 - 10

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 46), Натан, Руи (Оливера, 46) - Элмас (Симеоне, 46), Лоботка, Зелински (Ангисса, 77) - Политано (Дзаноли, 82), Распадори, Кварацхелия.

Милан: Меньян - Калабрия, Калюлю (Пеллегрино, 19 (Флоренци, 86)), Томори, Эрнандес - Муса, Крунич, Рейндерс - Пулишич (Ромеро, 46), Жиру (Окафор, 80), Леау (Йович, 80).

Предупреждения: Натан, Ди Лоренцо, Дзаноли - Рейндерс, Ромеро, Муса.

Удаление: Натан, 89 (Наполи, вторая желтая).

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